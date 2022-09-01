В Белом доме назвали установление ценового потолка залогом снижения цен на нефть

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В Соединенных Штатах уверены, что ценовой потолок на нефть из России не только ограничит ее доходы от экспорта топлива, но и приведет к снижению цен на мировом рынке. Об этом сообщила в среду, 31 августа, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

— Мы рассчитываем, что реализация такой меры позволит не только снизить доходы России от продажи нефти, но также снизит общемировые цены. Этот вопрос будет обсуждаться дальше на встрече министров финансов Группы семи в пятницу, 2 сентября, — сказала она.

Жан-Пьер напомнила, что США и их союзники уже приняли несколько мер, которые направлены на снижение импорта российской нефти, но Москва «продолжает пытаться искать новые рынки» сбыта, передает ТАСС.

30 августа сообщалось, что международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал, как изменится ситуация на рынке нефти, если Ирану удастся обойти санкции. Он пояснил: для того, чтобы начать поставки, Ирану необходимо соглашение с Соединенными Штатами, которое также затрагивает ядерную программу. Переговоры со Штатами идут с весны 2022 года.