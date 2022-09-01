Украинские военные высадились в районе Энергодара

Фото: gur.gov.ua

В районе города Энергодар произошла высадка десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил глава администрации населенного пункта Александр Волга.

— Они на данный момент лежат, по ним работает авиация, — цитирует его РИА Новости.

До этого сообщалось, что украинская армия с раннего утра начала наносить удары по городу Энергодар. Было зафиксировано два попадания по жилым кварталам. В результате обстрелов погибло три человека, еще один пострадал.

По данным пресс-службы администрации города, удары со стороны ВСУ направлены на срыв визита миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию.

Накануне стало известно, что миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожскую область. Уточняется, что заезд делегации на Запорожскую АЭС будет осуществлен через подконтрольную Украине территорию.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что посещение Запорожской АЭС международными специалистами по атомной энергии не приведет к существенному изменению ситуации с обстрелами станции. Кроме того, Украина будет стараться не дать этому визиту состояться.