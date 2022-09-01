Почти 75 тысяч человек за лето посетили музей «Главные оружейные реликвии армии»

Почти 75 тысяч человек посетили филиал Музея Победы музей «Главные оружейные реликвии армии» («Г.О.Р.А.»), около тысячи из них посетили мероприятия по «Пушкинской карте» Об этом в четверг, 1 сентября, сообщили в пресс-службе учреждения.
— Мы четко ощущаем тренд последнего времени — рост популярности патриотической тематики. Если до этого темы войны и сохранения памяти воспринимались исключительно как часть истории, пусть и очень важная, то сегодня все это приобрело актуальное, живое звучание, — сказал директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Школьник.
В пресс-службе добавили, что этим летом в музее «Г.О.Р.А.» прошло множество мероприятий, посвященных значимым праздникам. Кроме того, учреждение впервые в этом году приняло участие в акции «Ночь кино».
До этого сообщалось, что этим летом более 5,5 тысячи держателей «Пушкинской карты» посетили Музей Победы и его филиал «Г.О.Р.А.». Всего со старта программы учреждения бесплатно посетили более 15 тысяч человек.