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Губернатор Подмосковья поздравил учеников с 1 Сентября

Ирина Игнатенко
Общество
Губернатор Подмосковья поздравил учеников с 1 Сентября
Фото: mosreg.ru

В День знаний, 1 сентября, в Московской области рекордное количество ребят пошло в школу: 1 миллион 20 тысяч учеников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он отметил, что в каждой школе сегодня пройдут торжественные линейки. Первое сентября — волнительный день как для учеников, так и для учителей и родителей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

— Дорогие школьники, первоклассники и выпускники! У вас впереди новые уроки, домашние задания, у кого-то подготовка к экзаменам. Не бойтесь задавать вопросы и искать на них ответы, изучайте новое и у вас все получится. Желаю всем школьникам быть любознательными, активными и смелыми. Дерзайте, становитесь лучшими, — отметил Воробьев.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается президентский проект по ремонту школ. В настоящее время ремонтируются более 60 образовательных учреждений, передает РИАМО.

23 августа мэр столицы Сергей Собянин сообщил о готовности столичной системы образования к новому учебному году.

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