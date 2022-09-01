Кремль: Похороны Горбачева пройдут с государственными элементами

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Похороны первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева пройдут с государственными элементами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в четверг, 1 сентября.

По его словам, 3 сентября на прощании с Горбачевым будет выставлен почетный караул, а также будут присутствовать государственные элементы, пишет РИА Новости.

В этот же день президент России Владимир Путин попрощался с бывшим лидером СССР, приехав в Центральную клиническую больницу. Он возложил цветы у гроба Горбачева.

Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни 30 августа после тяжелой продолжительной болезни. Его похороны пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве. Политика похоронят рядом с женой.

О смерти бывшего президента СССР высказались многие политические деятели мира. «Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты в биографии политика.