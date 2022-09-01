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Путин простился с Горбачевым перед вылетом в Калининград

Лейла Алиева
Общество
Путин простился с Горбачевым перед вылетом в Калининград
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин простился с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Центральной клинической больнице, возложив цветы к его гробу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в четверг, 1 сентября.

— Президент отправился сегодня в Калининградскую область, в Калининграде сегодня у него рабочий день, но перед выездом президент заехал в Центральную клиническую больницу, попрощался с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, положил цветы к гробу, — рассказал он.

Видео: Telegram / СМОТРИ

По словам Пескова, в связи с загруженным рабочим графиков президент не сможет приехать на прощание с Горбачевым, которое пройдет 3 сентября, передает РИА Новости.

Горбачева не стало 30 августа на 92-м году жизни из-за тяжелой и продолжительной болезни. Похороны его пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с женой.

Хирург и гепатолог Дмитрий Монахов перечислил наиболее вероятные причины смерти Горбачева. Так, в последние годы жизни политик боролся с хронической почечной недостаточностью. В связи с этим он регулярно проходил процедуру гемодиализа — аппаратный метод детоксикации.

О смерти бывшего президента СССР высказались многие политические деятели мира. «Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты в биографии политика.

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