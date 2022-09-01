Губернатор Подмосковья открыл новый корпус физтех-лицея в Долгопрудном

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Новый корпус начальных классов Физтех-лицея имени Капицы открыли в Долгопрудном, он примет 425 ребят. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил детей и педагогов с началом учебного года, отметив, что это одна из самых сильных школ России.

Благодаря открытию нового корпуса теперь в лицее смогут учиться свыше тысячи ребят. Раньше школьников было около 600, теперь учебное заведение может принять 1025 учеников.

— Когда я пришел к президенту и рассказал о том, что есть лидер, что есть прекрасные учителя и что это сильная школа, президент спросил о том, сколько учится ребят в этой школе. Я ответил, что 590. Он спросил, почему так мало? И после этого мы видим то, что мы видим, — школа увеличилась в этом году в два раза, — отметил Воробьев.

Он добавил, что физтех-лицей ждут большие преобразования. Помимо нового корпуса начальных классов, здесь появится детский технопарк с кампусом для проживания талантливых школьников из разных уголков России. В следующем году планируют открыть лабораторный корпус, передает «360».

Андрей Воробьев ранее поздравил подмосковных школьников с Днем знаний.