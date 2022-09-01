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Собянин упростил подачу заявлений на компенсацию части родительской платы в детских садах

Александр Афонин
Город
Собянин упростил подачу заявлений на компенсацию части родительской платы в детских садах
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице упрощается форма подачи электронного заявления, которое позволит получить компенсацию части родительской платы в детских садах. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин в четверг, 1 сентября.

Уточняется, что размер компенсации будет зависеть от количества детей в семье. Так, родители одного ребенка смогут вернуть 20 процентов от суммы платы, при двух детях — 50 процентов, на третьего и последующих детей — 70 процентов.

Кроме того, документ вводит ряд новых функций при заполнении банковских данных. Среди них онлайн-проверки корректности введенных реквизитов, автозаполнение информации, дополнительные проверки поданных сведений и так далее, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Сергей Собянин вручил гранты первой степени в сфере образования лучшим школам по итогам 2021–2022 учебного года. Глава города отметил, что Москва стабильно занимает от второго до шестого места по уровню образования в мире. Кроме того, исследования TIMSS и PISA показали, что столица остается на лидирующих позициях по математике, физике и ряду других точных предметов.

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