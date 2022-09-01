Волонтеры доставили гуманитарную помощь спасателям в Рязанской области

Фото: МЧС / Рязанская область

Волонтеры из Рязанского автомобильного сообщества рассказали, как развозят гуманитарную помощь сотрудникам МЧС, которые заняты в тушении лесных пожаров в Рязанской области. Совместно с администрацией региона они доставляют еду и воду для спасателей, работающих в отдаленных поселках без магазинов.

Волонтеры привозят продовольствие на один день или сразу на несколько, учитывая запросы спасательных служб. Руководитель сообщества Георгий Парублев отметил, что в поездки они отправляются пятый день подряд. Члены сообщества занимаются этим абсолютно добровольно и время от времени меняются, чтобы дать друг другу возможность отдохнуть.

За последние сутки волонтерам удалось доставить продовольствие в четыре населенных пункта — шести группировкам спасателей численностью около 500 человек, передает «360».

Ранее глава министерства природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил, что природные пожары на территории ЦФО могли начаться из-за поджогов, передает Nation news.

Сто восемьдесят девять пожаров ликвидировали в лесах Подмосковья за август, сообщили в областном Комлесхозе. Общая площадь возгораний составила почти 141 гектар.