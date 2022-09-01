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Политолог Маркелов: Раскол в ЕС произойдет, если три страны плюнут друг другу в лицо

Елена Самойлова
Араз Салехов

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Политолог Маркелов: Раскол в ЕС произойдет, если три страны плюнут друг другу в лицо
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Раскол в странах Европейского Союза можно назвать ложным, однако существующим. В большинстве своем страны Восточной Европы пытаются спровоцировать Россию на различные действия. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» озвучил политолог Сергей Маркелов.

По его словам, такая позицию достаточно агрессивна, однако даже она была заранее запланирована.

— Полноценного раскола в странах Евросоюза ожидать не приходится. Важно понимать, что называется расколом ложным и настоящим. Объективный раскол в ЕС произойдет в том случае, если друг другу наплюют в лицо три страны: ФРГ, Франция и Великобритания. Вся остальная история не имеет отношения к расколу. Это относится к тому, что некоторым странам в ЕС временно выданы определенные функции, которые они должны выдержать, — сказал политолог.

В частности, у стран Балтии, Польши, Чехии и других стран Восточной Европы стоит задача провоцировать, огрызаться своими высказываниями. А взамен они получают помощь в виде закрытия «дырявых» бюджетов и защиты, подчеркнул Маркелов.

Заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Денис Перепелица высказал мнение, что позиция Польши по национальным валютам и ее нежелание переходить на евро могут стать причиной распада Евросоюза.

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