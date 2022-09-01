Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Луганске открылась фотовыставка Музея Победы под открытым небом

Василий Плиткин
Общество
В Луганске открылась фотовыставка Музея Победы под открытым небом
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Луганске 1 сентября в сквере имени «Молодой гвардии» открылась уличная выставка «Галерея в моем городе», которую привез московский Музей Победы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея в четверг, 1 сентября.

— Это десятая выставка, которую мы открываем в ЛНР в рамках проекта «Наши традиции». В течение месяца в разных городах региона жителям представили экспозиции, которые подготовили крупнейшие российские музеи. За это время их посмотрели несколько тысяч человек. Уверен, второй этап проекта будет также востребован и интересен — жителей республики познакомят с 13 новыми выставками, — рассказал директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

На уличной выставке представлены две экспозиции — «Яркий мир Первозданной России» и «Русские сезоны. Избранное». В фотопроект «Яркий мир Первозданной России» вошли работы выдающихся фотографов дикой природы: Сергея Горшкова, Валерия Малеева, Геннадия Юсина, Игоря Шпиленка и многих других, сообщили в пресс-центре музея.

Экспозиция «Русские сезоны» посвящена значимым для каждого православного человека святым местам. Посетители увидят снимки Александра Львова, на которых запечатлены древние Кижи, северные Валаам и Соловецкие острова. Зрителям впервые покажут работы из новых серий — о Свято-Троицкой Сергиевой лавре и Смоленской земле.

Ранее стало известно, что почти 75 тысяч человек посетили филиал Музея Победы — музей «Главные Оружейные Реликвии Армии».

ЛНР Выставки Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Все мнения
О проекте