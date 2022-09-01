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ООН поблагодарила Россию за обеспечение безопасности миссии МАГАТЭ

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ООН поблагодарила Россию за обеспечение безопасности миссии МАГАТЭ
Фото: МИД РФ

Россия сделала все необходимое для защиты инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), посещающих Запорожскую АЭС. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

— Мы рады, что РФ сделала то, что было необходимо для обеспечения безопасности наших инспекторов, — отметил он.

Дюжаррик также подчеркнул, что обеспечение безопасности сотрудников организации — это ответственность тех, кто контролирует определенную зону, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул Запорожскую атомную электростанцию. Он рассказал, что за несколько часов работы на станции им удалось собрать много важной информации.

Миссия прибыла на Запорожскую АЭС в четверг, 1 сентября. В колонне следовало девять автомобилей с надписью ООН и несколько машин сопровождения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что ответственность за попытки Киева сорвать работу МАГАТЭ на Запорожской АЭС будет лежать на украинском лидере Владимире Зеленском.

Украина ООН Россия МАГАТЭ АЭС
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