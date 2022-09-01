Эксперты МАГАТЭ покинули освобожденную территорию Запорожской области

Фото: МИД РФ

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покинула освобожденную территорию Запорожской области. Об этом стало известно в четверг, 1 сентября.

— Эксперты МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси покинули освобожденную территорию Запорожской области, — передает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

При этом ранее планировалось, что члены делегации останутся в Запорожье до 3 сентября. Глава миссии Гросси покинул Запорожскую атомную электростанцию и рассказал, что за несколько часов работы на станции им удалось собрать много важной информации.

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС в четверг, 1 сентября. В колонне следовало девять автомобилей с надписью ООН и несколько машин сопровождения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что ответственность за попытки Киева сорвать работу МАГАТЭ на Запорожской АЭС будет лежать на украинском лидере Владимире Зеленском.