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Эксперты МАГАТЭ покинули освобожденную территорию Запорожской области

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Эксперты МАГАТЭ покинули освобожденную территорию Запорожской области
Фото: МИД РФ

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покинула освобожденную территорию Запорожской области. Об этом стало известно в четверг, 1 сентября.

— Эксперты МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси покинули освобожденную территорию Запорожской области, — передает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

При этом ранее планировалось, что члены делегации останутся в Запорожье до 3 сентября. Глава миссии Гросси покинул Запорожскую атомную электростанцию и рассказал, что за несколько часов работы на станции им удалось собрать много важной информации.

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС в четверг, 1 сентября. В колонне следовало девять автомобилей с надписью ООН и несколько машин сопровождения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что ответственность за попытки Киева сорвать работу МАГАТЭ на Запорожской АЭС будет лежать на украинском лидере Владимире Зеленском.

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