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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла поведение украинского лидера Владимира Зеленского во время специальной военной операции РФ.

— Если вам позвонит некто, представится президентом Украины, попросит денег, оружия и ненавидеть Россию, не обращайте внимания. Наверняка наркоман какой-нибудь, — написала дипломат в своем Telegram-канале.

В этот же день Захарова подчеркнула, что ответственность за попытки Киева сорвать работу МАГАТЭ на Запорожской АЭС будет лежать именно на Владимире Зеленском и на его «группе поддержки» на Западе.

30 августа журналист Харлан Ульман в издании The Hill заявил, что только проведение переговоров между Москвой и Киевом позволит остановить боевые действия и сохранить Украину как независимое государство. Он добавил, что наилучшего исхода для Киева можно добиться, только убедив российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, что поиск урегулирования в их личных интересах.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что украинские власти должны начать переговоры с Россией и заняться поиском компромиссных решений. Тем не менее он оценил решения Зеленского с начала спецоперации как «правильные».