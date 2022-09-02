Капремонт фасада бывшего доходного дома Козновой завершится осенью

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Россия, Москва, Печатников переулок, 6 Карта всех событий

Работы по обновлению фасада доходного дома семьи купцов Козновых в Москве завершится уже осенью.Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщили в пресс-службе столичного фонда капитального ремонта.

— Здание выполнено в стиле неоклассицизм. Благодаря оригинальной архитектуре этот дом Мещанского района Москвы является ярким примером строительства начала XX века, — говорится в сообщении.

Уточняется, что фонд разработал уникальный проект проведения работ по восстановлению фасада здания. Так, на первом этапе специалисты полностью очистили от старого красочного слоя плоскости, а после убрали штукатурку по кирпичной кладке стен. Декоративные элементы дома бережно сохранили.

На данный момент проходит обработка плоскостей стен современным антигрибковым составом. На завершающем этапе специалисты нанесут красочный слой акриловой фасадной краски, который будет соответствовать первоначальному историческому колористическому решению.

Также осенью специалисты завершат работы по капитальному ремонту дома 1938 года в Новоспасском переулке. На данный момент рабочие активно восстанавливают декоративные элементы фасада, применяя современные полимерные смеси.

Капитальный ремонт дома 1924 года постройки в Сокольниках также завершится осенью. В настоящее время идут работы по заделке трещин цементным раствором и обработке антигрибковым составом в местах замокания.