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Дерматологи пояснили, почему нужно смывать косметику на ночь

Ирина Игнатенко
Общество
Дерматологи пояснили, почему нужно смывать косметику на ночь
Фото: pixabay.com

Сон с косметикой на лице может обернуться неприятными последствиями для женщин. Об этом сообщили врачи-дерматологи.

Отказавшись от умывания вечером, женщина впоследствии может столкнуться с появлением прыщей на лице. Они возникают даже на здоровой коже, если ежедневно ложиться спать с макияжем.

Особую опасность представляет косметика для глаз. Если не смывать ее на ночь, могут возникнуть проблемы со зрением. Также это увеличивает ломкость ресниц.

Кроме того, как отмечают врачи, сон с косметикой на лице довольно не гигиеничен, передает Nation news.

В осенний период важно не забывать заботиться о коже лица. Врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая дала три совета по уходу за кожей осенью. По словам специалиста, осенью уже нет ограничений на использование средств с такими активными компонентами, как кислоты. В этот период можно применять средства на основе ретинола (витамина А).

Косметика дерматология ночь
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