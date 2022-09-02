Директор СШОР насмерть сбила пешехода в Красноярске

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Директор спортивной школы олимпийского резерва по гимнастике имени Шевчука сбила пешехода насмерть в Красноярске. Об этом стало известно в пятницу, 2 сентября.

Выпившая Юлия Шевчук в четверг вечером, 1 сентября, ехала по проспекту Мира в сторону улицы Робеспьера на своем автомобиле Audi Q5. Недалеко от пешеходного перехода она сбила 59-летнего рабочего по обслуживанию здания регионального управления МЧС. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия еще до прибытия скорой.

В крови автоледи был обнаружен алкоголь в количестве 0,55 мг/л, сообщает Telegram-канал Shot.

Юлия Шевчук — мастер спорта России по спортивной гимнастике, кандидат педагогических наук. Имеет лицензию спортивного судьи всероссийской и международной категорий. Женщина является дочерью Валентина Шевчука — знаменитого тренера, в честь которого названа СШОР, в которой работает подозреваемая.

Другая трагедия произошла в Подмосковье 1 сентября. Мусоровоз наехал на двух малолетних детей, в результате чего одна девочка погибла.