Названы факторы, определяющие цены на нефть в краткосрочной перспективе

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Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович сообщил, что основными факторами, оказывающими влияние на нефтяные цены в краткосрочной перспективе, являются опасения глобальной рецессии и локдауна в Китае.

— На снижение цены могут повлиять факторы опасения глобальной рецессии и локдауна в Китае. Потому что, условно говоря, один локдаун в Шанхае означает снижение потребления нефти на 1 миллион баррелей в сутки, — отметил он в комментарии RT.

При этом цены на черное золото могут вырасти в случае попытки Запада полноценно установить предельные цены на российскую нефть. Это вызовет отказ российских компаний от поставок российской нефти тем странам, которые пытаются установить предельную цену, возникнет дефицит и повышение цен.

Он добавил, что сегодня страны «Большой семерки» должны объявить о возможных инициативах относительно введения предельных цен на российскую нефть.

Мировые цены на нефть в пятницу утром перешли к коррекционному росту после трехдневного значительного снижения котировок, прибавляя около двух процентов, передает Взгляд.ру.

The Times пишет, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс намерена существенно нарастить добычу нефти на месторождениях Соединенного Королевства в Северном море для борьбы с энергокризисом. Однако это невозможно, поскольку процесс освоения нового месторождения может занять около пяти лет. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.