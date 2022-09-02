Рябков отметил рост вовлеченности США в военную поддержку Украины

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Степень вовлеченности США в военную поддержку Украины продолжает увеличиваться. Об этом в пятницу, 2 сентября, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

— К сожалению, мы вынуждены отметить с тревогой, что степень вовлеченности американской стороны в эту ситуацию и степень погружения Вашингтона, в том числе в материальную поддержку вооружения киевского режима, продолжают расти, — сказал он.

Дипломат уточнил, что Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о последствиях. Он подчеркнул, что США из-за этого «по сути дела, ставят себя в положение, близкое к тому, что можно назвать стороной конфликта».

Провокационные шаги со стороны Белого дома, к которым относятся поставки все более дальнобойного оружия, обернутся для него тяжелыми последствиями, сказал Рябков в эфире «России 24».

Финский политолог Йохан Бекман заявил, что поставки западных вооружений на Украину предпринимаются в рамках применения пятой статьи устава Североатлантического альянса. По его словам, страны Запада сейчас действуют так, как будто Украина уже вступила в военный блок. Кроме того, он отметил, что своими действиями альянс сделал Киев оружием против Москвы.