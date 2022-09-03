На конкурсе картин в США победило полотно, сгенерированное нейросетью

выставка / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Программист из Соединенных Штатов Джейсон Аллен победил в ходе художественного конкурса в категории цифрового искусства с картиной, созданной при помощи искусственного интеллекта. После этого художники обвинили победителя состязаний в «убийстве творческих профессий», пишет голливудское издание Vice.

На полотне «Театр космической оперы» нарисован зал с людьми в платьях, а на передний план выдвинута большая белая сфера. В процессе доработки Аллен сделал картину с помощью нейросети Midjourney, которая рисует картины, опираясь на текстовые описания пользователя.

Позднее реальные художники обвинили Аллена в том, что подобные полотна не должны соревноваться наравне с рисунками, произведенными от руки.

— Мы наблюдаем, как гибель культуры разворачивается прямо на наших глазах: если творческие люди не защищены от машин, то даже высококвалифицированные рабочие места находятся под угрозой уничтожения. Что же будет дальше? — считает один из пользователей в комментариях.

Его замечание набрало более 5 тысяч лайков и порядка 200 репостов от согласных с ним любителей искусства.

Аллен также отметил, что создание этого произведения заняло у него несколько недель и потребовало более сотни попыток. Помимо этого после генерации картины он улучшал ее через специальные программы, пишет газета «Известия».

В начале августа стало известно, что нейросети, которые применяются в столичной системе здравоохранения, обучили распознавать с помощью компьютерной томографии брюшной полости признаки остеопороза и аневризмы аорты.