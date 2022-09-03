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Сын Бритни Спирс рассказал о зависимости певицы от социальных сетей

Егор Провоторов
Общество
Сын Бритни Спирс рассказал о зависимости певицы от социальных сетей
Фото: flickr/disneyabc

Младший ребенок популярной американской певицы Бритни Спирс Джейден пожаловался, что публикации его матери в социальных сетях «привлекают внимание», пишет британское издание Daily Mail.

Сын знаменитости также выразил серьезную обеспокоенность тем фактом, что это «никогда не прекратится». По словам Джейдена, это похоже на ситуацию, когда артистке нужно что-то разместить на своей странице, чтобы привлечь к себе внимание.

15-летний юноша признался, что вновь рассчитывает увидеть маму, несмотря на то, что они с ней очень разные. Ребенок знаменитости также считает, что способен наладить отношения с ней. По словам молодого человека, на этот процесс необходимо потратить много времени, пишет газета «Известия».

В начале августа экс-супруг Спирс Кевин Федерлайн рассказал журналистам, что их совместные с именитой певицей дети уже несколько месяцев избегают встреч со своей матерью и даже отказались присутствовать на ее свадьбе с Сэмом Асгари.

По словам знаменитости, чрезмерное внимание прессы, прикованное к певице после окончания опекунства над ней, привело к охлаждению отношений между Бритни Спирс и детьми.

В середине августа экс-супруг американской певицы Джейсон Александер, который попытался сорвать ее свадьбу, признан виновным в незаконном проникновении при отягчающих обстоятельствах и нанесении побоев.

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