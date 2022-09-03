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Приметы и советы

Диетолог Писарева назвала неожиданную пользу полного отказа от сахара

Георгий Соланович
Общество
Диетолог Писарева назвала неожиданную пользу полного отказа от сахара
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Полный отказ от рафинированного сахара не только снижает риск диабета и гипертонии, но и способствует избавлению от лишнего веса, улучшает состояние сосудов и замедляет старение кожи. Об этом сообщила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, в случае полного отказа от сахара произойдет естественное снижение лишнего веса. Помимо этого, сокращение потребления продукта регулирует давление и снижает риск гипертонии.

— Сосуды становятся более эластичными, лучше снабжают сердце и мозг кислородом. Также люди, которые не злоупотребляют сладостями, дольше остаются активными в физическом плане. Цвет лица улучаются, воспаления уменьшаются, а морщинки будут появляться намного позже, — добавила диетолог.

Писарева подчеркнула, что полностью избавиться от сахара невозможно, так как именно благодаря ему человеческий организм вырабатывает глюкозу — основной источник энергии. Так, в случае полного отказа от сахара снизиться трудоспособность, ухудшится мозговая деятельность, а также появится раздражительность, усталость и агрессивность.

Диетолог в беседе с URA.RU пояснила, что глюкоза — природный углевод, который содержится не только в сахаре, но и в сладких фруктах, овощах, меде, орехах и молочных продуктах.

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