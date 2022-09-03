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Брянский губернатор Богомаз: Село Кистер обстреляли со стороны Украины

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Брянский губернатор Богомаз: Село Кистер обстреляли со стороны Украины
Фото: Минобороны РФ

Село Кистер Погарского района Брянской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в субботу, 3 сентября.

— Сегодня утром со стороны территории Украины был произведен обстрел села Кистер Погарского района. В результате обстрела повреждены линии электропередачи, имеются разрушения дорожного полотна. Среди населения пострадавших нет, — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что на месте обстрела уже работают все оперативные службы. После проверки безопасности в селе бригады РЭС приступят к восстановлению электрических сетей.

4 августа Богомаз заявил, что два человека пострадали при обстреле ВСУ села Климово в Брянской области. Жителям оказали необходимую медицинскую помощь.

29 июля украинская армия обстреляла село Сачковичи в Брянской области. По словам губернатора региона, в результате случившегося повредилась линия электропередачи. Пострадавших при инциденте нет.

На следующий день ВСУ обстреляли приграничный поселок Теткино Глушковского района Курской области. Глава региона Роман Старовойт сообщил, что ответным огнем российских военнослужащих огневая точка противника была подавлена.

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