Похороны Горбачева прошли на Новодевичьем кладбище в Москве

Похороны бывшего президента СССР Михаила Горбачева прошли на Новодевичьем кладбище в Москве.
Уточняется, что политика похоронили рядом с супругой Раисой. Церемония прошла при участии роты почетного караула, передает ТАСС.
Михаил Горбачев скончался 30 августа после продолжительной болезни на 92-м году жизни. Прощание с ним прошло в Колонном зале Дома союзов в центре Москвы 3 сентября.
С политиком приехали проститься заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, певица Алла Пугачева, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также послы от Японии, США, Великобритании, Германии, Франции и Испании.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин прислали венок, чтобы почтить память Горбачева. О смерти бывшего президента СССР высказались многие политические деятели мира.
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