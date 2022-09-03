Похороны Горбачева прошли на Новодевичьем кладбище в Москве

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Россия, Москва, Новодевичье кладбище Карта всех событий

Похороны бывшего президента СССР Михаила Горбачева прошли на Новодевичьем кладбище в Москве.

Уточняется, что политика похоронили рядом с супругой Раисой. Церемония прошла при участии роты почетного караула, передает ТАСС.

Михаил Горбачев скончался 30 августа после продолжительной болезни на 92-м году жизни. Прощание с ним прошло в Колонном зале Дома союзов в центре Москвы 3 сентября.

С политиком приехали проститься заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, певица Алла Пугачева, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также послы от Японии, США, Великобритании, Германии, Франции и Испании.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин прислали венок, чтобы почтить память Горбачева. О смерти бывшего президента СССР высказались многие политические деятели мира.

«Вечерняя Москва» собрала самые яркие моменты в биографии Горбачева.