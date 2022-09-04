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Приметы и советы

Специалист Роскачества объяснил, как продлить срок службы мобильного телефона

Юлия Курганова
Технологии
Специалист Роскачества объяснил, как продлить срок службы мобильного телефона
Фото: depositphotos

Старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко дал советы, как продлить срок службы сотового телефона и его батареи.

Он сообщил, что подавляющее число гаджетов сейчас оснащены литий-ионными аккумуляторами. Из-за этого вредно допускать полную разрядку смартфона и дальнейшую зарядку на 100 процентов. Поэтому лучше заряжать телефон от 20 до 80 процентов, пояснил специалист.

Кузьменко отметил, что можно использовать провод и адаптер от другого мобильного устройства в случае, если адаптер имеет одинаковые значения или меньшую выходную мощность, сообщает агентство «Прайм».

Роспотребнадзор назвал категорию школьников, которых не коснется запрет на телефоны. При этом в целом требование по ограничению применения телефонов в учебных целях объясняется тем, что использование гаджетов с маленьким экраном приводит к повышению нагрузки на органы зрения.

Минпросвещения 31 августа запретило школьникам пользоваться телефонами на уроках с нового учебного года.

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