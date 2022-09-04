Съемочная группа телеканала RT попала под обстрел ВСУ в Запорожье

Фото: Минобороны РФ

Съемочная группа телеканала RT попала под обстрел со стороны украинских военных в Запорожской области. Об этом в воскресенье, 4 сентября, сообщила пресс-служба вещателя.

— Националисты открыли огонь из гранатометов и подствольников, когда журналисты снимали работу казачьего штурмового батальона «Таврида», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Журналисту Алексею Репину и оператору Руслану Бабкину удалось укрыться в подвале разрушенного жилого дома. К настоящему моменту они уже уехали с линии соприкосновения, передает Telegram-канал «RT на русском».

В конце августа под ночной обстрел в Донбассе попала российская телеведущая Юлия Барановская. Гостиница, где она остановилась, оказалась в зоне боевых действий. По словам директора телеведущей Петро Шекшеева, все, кто находился в гостинице, спустились в подвал, где просидели в течение 45 минут. При этом Барановская в результате инцидента не пострадала. Ведущая прибыла в Донецк в рамках работы над проектом «Женщины Донбасса». Он будет включать 30 историй о жительницах региона, чья жизнь изменилась за последние восемь с половиной лет.