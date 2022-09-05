Число погибших на Камчатке туристов выросло до восьми человек

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Число туристов, которые погибли на Ключевском вулкане на Камчатке, увеличилось до восьми человек. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

— Есть такая информация, поступила с вулкана, что двое скончались, — сообщил он.

Василевский отметил, что на Ключевском вулкане сохраняется плохая погода. Очередную попытку вылететь спасатели совершат в 10:30 по местному времени (1:30 по московскому времени), передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что пятеро из 12 членов туристического отряда погибли на вулкане Ключевская сопка на Камчатке. Группа начала восхождение на вулкан 2 сентября с высоты 3,3 тысячи метров.

Позже стало известно, что число погибших в результате восхождения на Ключевскую сопку увеличилось до шести человек. Еще один из туристов умер в палатке, не дождавшись помощи спасателей.

Горный гид, альпинист Дмитрий Полковников рассказал «Вечерней Москве» о возможных причинах трагедии в Камчатском крае. По его словам, многие туристы относятся к восхождению на серьезные высоты, как к развлечению, и не понимают, что рискуют своей жизнью.