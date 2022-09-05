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В Энергодаре прогремели три сильных взрыва

Юлия Курганова

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В Энергодаре прогремели три сильных взрыва
Фото: Минобороны РФ

Три сильных взрыва прогремели в Энергодаре Запорожской области. По предварительным данным, сработала ПВО. Об этом сообщил в понедельник, 5 сентября, корреспондент ТАСС.

Отмечается, что на улицах города сохраняется спокойная обстановка, действует комендантский час.

Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

4 сентября глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил о попадании артиллерийского снаряда в один из энергоблоков Запорожской АЭС. По его словам, обстрел велся со стороны Вооруженных сил Украины, снаряд попал в нерабочий энергоблок.

До этого в Минобороны РФ заявили, что вечером 2 сентября ВСУ в очередной раз пытались штурмом захватить Запорожскую атомную электростанцию, несмотря на присутствие членов МАГАТЭ. Российская авиация уничтожила 20 катеров и лодок, остальные развернулись и ушли на территорию Украины. После этого артиллерия ВС России нанесла удар по подконтрольному киевскому режиму берегу.

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