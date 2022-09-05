Путин прилетел в Камчатский край для участия в молодежном экофоруме

Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент России Владимир Путин приземлился в аэропорту Камчатского края, где посетит молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край». Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что в ходе поездки российский лидер встретится с участниками форума, проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки и встретится с губернатором региона Владимиром Солодовым.

По окончании визита Путин полетит во Владивосток. Там он примет участие в Восточном экономическом форуме и посетит стратегические командно-штабные учения «Восток-2022».

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что при рассмотрении вопроса участия Владимира Путина в саммите G20 будут учитываться все факторы, в том числе и аспект безопасности. Он также выразил благодарность Индонезии, которая пригласила Россию принять участие в мероприятии.

До этого стало известно, что президент России, находясь с визитом в Калининграде, остановил кортеж автомобилей, чтобы пообщаться с жителями города. Жители города тепло поприветствовали президента: так, из толпы раздавались выкрики: «Спасибо!», «Молодец!».