Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин прилетел в Камчатский край для участия в молодежном экофоруме

Александр Афонин
Политика
Путин прилетел в Камчатский край для участия в молодежном экофоруме
Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент России Владимир Путин приземлился в аэропорту Камчатского края, где посетит молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край». Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что в ходе поездки российский лидер встретится с участниками форума, проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки и встретится с губернатором региона Владимиром Солодовым.

По окончании визита Путин полетит во Владивосток. Там он примет участие в Восточном экономическом форуме и посетит стратегические командно-штабные учения «Восток-2022».

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что при рассмотрении вопроса участия Владимира Путина в саммите G20 будут учитываться все факторы, в том числе и аспект безопасности. Он также выразил благодарность Индонезии, которая пригласила Россию принять участие в мероприятии.

До этого стало известно, что президент России, находясь с визитом в Калининграде, остановил кортеж автомобилей, чтобы пообщаться с жителями города. Жители города тепло поприветствовали президента: так, из толпы раздавались выкрики: «Спасибо!», «Молодец!».

Камчатский край Владимир Путин Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Все мнения
О проекте