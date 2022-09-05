«Нечеловеческая задача»: смогут ли спасти оставшихся в живых на Ключевской сопке туристов

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Вторая группа камчатских спасателей начала восхождение на вулкан Ключевская сопка, чтобы помочь оставшимся в живых туристам. Однако предсказывать положительный результат достаточно сложно, поскольку погодные условия могут измениться и повлиять на ход операции. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал спасатель Александр Гофштейн.

— Бог его знает, помешает ли спасателям погода. Получится у них или нет, неизвестно. Сейчас на долю этих парней, идущих на помощь терпевшим бедствие, природа воздвигла такие обстоятельства, что я не берусь предсказывать успех этой операции. Дело в том, что само восхождение (даже подходы к Ключевской сопке) настолько сложное из-за рельефа, который постоянно меняется. Восход на нее физически изматывает, — пояснил он.

При этом эксперт отметил отдаленность сопки, что также усложняет спасательную операцию. По его словам, сотрудникам МЧС придется вести работы в нечеловеческих условиях.

— Если вспомнить, что спасателям предстоит еще работа по оказанию помощи и транспортировке живых/погибших людей на каменных опасных склонах в условиях непонятной погоды, то это нечеловеческая задача, — подытожил он.

На данный момент судьба одного из туристов остается неизвестной после трагического восхождения группы на Ключевский вулкан на Камчатке. Предполагается, что в живых могли остаться трое из двенадцати человек, которые совершали восхождение.

До этого сообщалось, что пятеро из 12 членов туристического отряда погибли на вулкане Ключевская сопка на Камчатке. Группа начала восхождение на вулкан 2 сентября с высоты 3,3 тысячи метров. Позже стало известно, что число погибших в результате восхождения на Ключевскую сопку увеличилось до шести человек. Еще один из туристов умер в палатке, не дождавшись помощи спасателей. 5 сентября количество погибших на Камчатке туристов выросло до восьми человек.

Горный гид, альпинист Дмитрий Полковников рассказал «Вечерней Москве» о возможных причинах трагедии в Камчатском крае. По его словам, многие туристы относятся к восхождению на серьезные высоты как к развлечению и не понимают, что рискуют своей жизнью.