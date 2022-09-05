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Опубликовано видео после взрыва у посольства России в Кабуле

Елена Самойлова
В мире
Опубликовано видео после взрыва у посольства России в Кабуле
Фото: unsplash

В Сети появилось видео, снятое сразу после взрыва у посольства Российской Федерации в столице Афганистана. Кадры опубликовало РИА Новости в понедельник, 5 сентября.

На видеозаписи заметно, как люди бегут от здания сквозь клубы дыма.

Видео: РИА Новости

До этого сообщалось, что рядом с российским посольством в Кабуле прогремел взрыв. По словам очевидцев, на место происшествия направили большое количество машин скорой помощи. Позже стало известно, что подрыв совершил террорист-смертник.

По предварительным данным, инцидент произошел, когда сотрудник посольства вышел к людям в очереди на получение визы. В российском МИД сообщили, что погибли два сотрудника российского посольства.

Видео Афганистан Терроризм Посольства
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