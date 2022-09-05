Полиция задержала директора турфирмы, которая организовала поездку на Ключевскую сопку

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Сотрудники правоохранительных органов задержали директора турфирмы «Экстрим тайм», которая организовала тур на вулкан Ключевская сопка, где погибли туристы. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

— Обыски прошли, его (генерального директора — прим. «ВМ») задержали, — цитирует сообщение агентство.

Накануне сообщалось, что по факту гибели туристов на вулкане Ключевская сопка региональное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Следователи начали проверку для установления обстоятельств случившегося. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

Вторая группа камчатских спасателей начала восхождение на вулкан Ключевская сопка, чтобы помочь оставшимся в живых туристам. Однако предсказывать положительный результат достаточно сложно, поскольку погодные условия могут измениться и повлиять на ход операции. Такое мнение «ВМ» высказал спасатель Александр Гофштейн.