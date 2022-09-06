Путин обратится с посланием к Федеральному собранию до конца года

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию до конца текущего года. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 6 сентября.

— По закону, Конституции президент должен выступать с посланием (Федеральному собранию — прим. «ВМ»). Поэтому до конца года это должно произойти, и это произойдет, — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что в этом году обязательно состоится прямая линия с российским лидером. Однако точную дату проведения мероприятия еще предстоит определить, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что Владимир Путин прилетел во Владивосток. Планируется, что здесь российский лидер будет наблюдать за военными командно-штабными учениями «Восток-2022» и примет участие в Восточном экономическом форуме.

До этого стало известно, что президент России приземлился в аэропорту Камчатского края, где он посетил молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край». Планировалось, что в ходе поездки Путин проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки и встретится с губернатором региона Владимиром Солодовым.