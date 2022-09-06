Финансовый консультант перечислил ошибки начинающих инвесторов

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Финансовый консультант, аналитик Артем Николаев поделился советами, как избежать базовых ошибок и отрицательных результатов в инвестировании.

Главная ошибка начинающих инвесторов — отсутствие знаний, а также нежелание учиться. Знания фондового рынка не придут после короткого обучения или прочтения нескольких книг.

Также эксперт указал на малое количество акций в портфеле у начинающих.

— Не стоит покупать 50 активов, если у вас мало знаний и времени на их анализ. Но и снижать количество до десяти я не рекомендую. Для частного инвестора оптимально держать в портфеле 20–30 активов, для начинающего — 15–20, — пояснил он в комментарии ФАН.

Третий промах, который допускают многие, ― отсутствие диверсификации. Зачастую инвесторы концентрируют активы в одном секторе и начинают зависеть от отраслевых рисков.

Кроме того, стоит продумать стратегию действий.

Ранее инвестиционный стратег Сергей Суверов рассказал, куда лучше всего инвестировать средства в нынешних экономических условиях. Он отметил, что стоит выбирать корпоративные рублевые облигации или вложить сбережения в паевые инвестиционные фонды, передает Царьград.

До этого главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев рассказал, какие страны могут отказаться от евро.