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Росгвардия обнаружила в Лисичанске сведения о крупных потерях Украины

Александр Афонин

Сюжет: 

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Росгвардия обнаружила в Лисичанске сведения о крупных потерях Украины
Фото: Минобороны РФ

Сотрудники Росгвардии в ходе разведки оставленных позиций ВСУ обнаружили в Лисичанске донесение украинского офицера о крупных потерях армии и слабой подготовке военных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 6 сентября.

— Рапорт подтверждает, что причиной ухода военнослужащих ВСУ с обороняемых рубежей стала слабая подготовка обороны, не обеспечивающая защиту личного состава от огневого воздействия наступающих российских войск, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что найденные документы принадлежали командиру украинского подразделения Александру Коваленко. Согласно представленной информации, командование ВСУ не справляется со своими обязанностями, а в рядах личного состава наблюдается низкое морально-психологическое состояние, передает РИА Новости.

До этого заместитель руководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что киевские власти намеренно утаивают катастрофические потери украинских сил в ходе безуспешных попыток наступления на территории региона. Он назвал потери украинских войск «катастрофическими».

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