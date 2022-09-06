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Путин и Шойгу засмеялись во время доклада замминистра обороны

Елена Самойлова
Политика
Путин и Шойгу засмеялись во время доклада замминистра обороны
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу посмеялись в ходе наблюдения за учениями «Восток-2022» во время доклада замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова.

Глава государства и руководитель ведомства с улыбкой обсуждали замминистра Евкурова во время его доклада начальнику Генштаба Вооруженных сил РФ Валерию Герасимову.

— Евкуров только сам видит и все, но докладывает начальнику Генерального штаба, — цитирует Путина Газета.Ru.

До этого сообщалось, что президент провел совещание с представителями Министерства обороны после приезда на полигон Сергеевский. На встрече присутствовали глава оборонного ведомства Сергей Шойгу и руководитель Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Совещание проходило в закрытом режиме.

В понедельник, 5 сентября, российский лидер прибыл во Владивосток. Он отправится на полигон Сергеевский в Приморье, чтобы понаблюдать, как проходят стратегические командно-штабные учения «Восток-2022», а после примет участие в Восточном экономическом форуме.

Отмечается, что на пленарной сессии форума не будет подниматься тема мобилизации.

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