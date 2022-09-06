Дом по реновации на 250 квартир появится в районе Филевский Парк

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Барклая Карта всех событий

В столичном районе Филевский Парк планируется возведение дома по программе реновации. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Застройщик — Московский фонд реновации — получил разрешение на строительство дома, который будет предназначен для переселения жителей района Филевский Парк, — сказал он.

Войстратенко уточнил, что новостройка расположится на улице Барклая. Ее возведут по индивидуальному проекту и она будет состоять из двух односекционных корпусов. Согласно плану, в одном из строений разместится 135 квартир, в другом — 115. Здания объединит подземная автостоянка, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что возведенную по программе реновации новостройку в Дмитровском районе введут в эксплуатацию в этом году. Жилой односекционный дом строят по индивидуальному проекту, там будет 137 квартир: 39 однокомнатных, 79 двухкомнатных и 19 трехкомнатных.

До этого сообщалось, что с начала года в Москве по программе реновации ввели в эксплуатацию 29 жилых домов общей площадью 340 тысяч квадратных метров. Новые квартиры смогут получить около 12 тысяч человек.