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Дом по реновации на 250 квартир появится в районе Филевский Парк

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по реновации на 250 квартир появится в районе Филевский Парк
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Барклая Карта всех событий

В столичном районе Филевский Парк планируется возведение дома по программе реновации. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Застройщик — Московский фонд реновации — получил разрешение на строительство дома, который будет предназначен для переселения жителей района Филевский Парк, — сказал он.

Войстратенко уточнил, что новостройка расположится на улице Барклая. Ее возведут по индивидуальному проекту и она будет состоять из двух односекционных корпусов. Согласно плану, в одном из строений разместится 135 квартир, в другом — 115. Здания объединит подземная автостоянка, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что возведенную по программе реновации новостройку в Дмитровском районе введут в эксплуатацию в этом году. Жилой односекционный дом строят по индивидуальному проекту, там будет 137 квартир: 39 однокомнатных, 79 двухкомнатных и 19 трехкомнатных.

До этого сообщалось, что с начала года в Москве по программе реновации ввели в эксплуатацию 29 жилых домов общей площадью 340 тысяч квадратных метров. Новые квартиры смогут получить около 12 тысяч человек.

Москва Реновация Район Филевский Парк
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