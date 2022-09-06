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«Я тебе говорила»: физиономист объяснил странный жест Пугачевой на похоронах Горбачева

Анастасия Колоскова
Общество
«Я тебе говорила»: физиономист объяснил странный жест Пугачевой на похоронах Горбачева
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Физиономист Артем Павлов прокомментировал жесты артистки Аллы Пугачевой на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым.

— Указательный палец может означать что-то из спектра: «Я тебе говорила» или «Вот не слушал ты меня». Некий укор, — пояснил эксперт.

Павлов также обратил внимание, что певица потирала руки. По мнению специалиста, таким образом Примадонна готовилась к общению с родными и близкими покойного, передает Daily Storm.

До этого сообщалось, что певица Алла Пугачева посетила церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. На видео с мероприятия внимание приковал к себе странный жест, сделанный артисткой. Пугачева подошла к гробу Горбачева, положила рядом цветы и сделала необычный знак рукой.

Так, Примадонна вытянула указательный палец и направила его в лицо покойного.

Церемония прощания с Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в центре Москвы прошла 3 сентября. Она длилась почти четыре часа, на час дольше запланированного.

О смерти бывшего президента СССР высказались многие политические деятели мира. «Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты в биографии политика.

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