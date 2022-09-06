Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Иммунолог Жемчугов дал рекомендации во избежание болезней осенью

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Иммунолог Жемчугов дал рекомендации во избежание болезней осенью
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, какие превентивные меры можно принять, чтобы не болеть в осенний период.

— Купите рыбу хорошую, вкусную, печень трески, морковь, гранат, фрукты — сейчас всего этого в изобилии. Красивая еда с витаминами — она будет своего рода профилактикой. Еще и настроение поднимет, что немаловажно, — отметил эксперт в комментарии «Невским новостям».

Он отметил, что не стоит пить различные таблетки и витаминные комплексы. Вместо этого стоит пройти профилактический осмотр и выявить все нарушения здоровья, хронические инфекции, простуды, а также гормональные сбои.

Витамины же стоит получать из продуктов питания, подчеркнул Жемчугов. Начало сентября в Санкт-Петербурге выдалось самым холодным за минувшие 106 лет. По словам главного синоптика города Александра Колесова, самой низкой температура была в первые 5 дней месяца — около плюс 9 градусов, передает ФАН.

До этого врач-иммунолог Андрей Продеус рассказал, кто чаще заражается гриппом.

Здоровье Врачи Осень
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Все мнения
О проекте