Иммунолог Жемчугов дал рекомендации во избежание болезней осенью

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Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, какие превентивные меры можно принять, чтобы не болеть в осенний период.

— Купите рыбу хорошую, вкусную, печень трески, морковь, гранат, фрукты — сейчас всего этого в изобилии. Красивая еда с витаминами — она будет своего рода профилактикой. Еще и настроение поднимет, что немаловажно, — отметил эксперт в комментарии «Невским новостям».

Он отметил, что не стоит пить различные таблетки и витаминные комплексы. Вместо этого стоит пройти профилактический осмотр и выявить все нарушения здоровья, хронические инфекции, простуды, а также гормональные сбои.

Витамины же стоит получать из продуктов питания, подчеркнул Жемчугов. Начало сентября в Санкт-Петербурге выдалось самым холодным за минувшие 106 лет. По словам главного синоптика города Александра Колесова, самой низкой температура была в первые 5 дней месяца — около плюс 9 градусов, передает ФАН.

До этого врач-иммунолог Андрей Продеус рассказал, кто чаще заражается гриппом.