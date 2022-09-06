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«Террористы Зеленского»: Рогов обвинил Киев в покушении на коменданта Бердянска

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Террористы Зеленского»: Рогов обвинил Киев в покушении на коменданта Бердянска
Фото: shutterstock

За покушением на коменданта Бердянска Запорожской области Украины Артема Бардина стоит Киев. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

— За совершением теракта и покушением на коменданта Бердянска стоят террористы режима Зеленского, — заявил он.

Рогов подчеркнул, что сейчас в регионе идет активный поиск украинских диверсантов, организовавших покушение, передает РИА Новости.

В центре Бердянска был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина. В настоящее время он госпитализирован в тяжелом состоянии. После взрыва началась перестрелка. Позднее в городе прогремел еще один взрыв, Он произошел в районе Слободка.

В конце августа заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников погиб от ранений, которые были получены при взрыве у городского оздоровительного центра. Основной версией произошедшего следователи считают теракт, организованный с целью запугать беженцев из Мариуполя, которые были размещены в медцентре.

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