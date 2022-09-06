Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Второй за день взрыв прогремел в Бердянске

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Второй за день взрыв прогремел в Бердянске
Фото: Andrew Butko / CC BY-SA 3.0

Второй за сутки взрыв прогремел в Бердянске в районе Слободка. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов во вторник, 6 сентября.

— На этот раз в районе Слободка. На место выехали пожарные. Обстоятельства произошедшего уточняются, — передают слова Рогова «Известия».

6 сентября еще один взрыв прогремел в центре Бердянска. Рогов подчеркнул, что произошедшее является терактом, который организовал Киев: подобными действиями украинские власти пытаются запугать мирное население.

Так, был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина. Он в настоящее время госпитализирован в тяжелом состоянии, после взрыва началась перестрелка.

В конце августа заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников погиб от ранений, которые были получены при взрыве у городского оздоровительного центра. Основной версией произошедшего следователи считают теракт, организованный с целью запугать беженцев из Мариуполя, которые были размещены в медцентре.

Украина Взрывы Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Все мнения
О проекте