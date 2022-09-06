Второй за день взрыв прогремел в Бердянске

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Второй за сутки взрыв прогремел в Бердянске в районе Слободка. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов во вторник, 6 сентября.

— На этот раз в районе Слободка. На место выехали пожарные. Обстоятельства произошедшего уточняются, — передают слова Рогова «Известия».

6 сентября еще один взрыв прогремел в центре Бердянска. Рогов подчеркнул, что произошедшее является терактом, который организовал Киев: подобными действиями украинские власти пытаются запугать мирное население.

Так, был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина. Он в настоящее время госпитализирован в тяжелом состоянии, после взрыва началась перестрелка.

В конце августа заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников погиб от ранений, которые были получены при взрыве у городского оздоровительного центра. Основной версией произошедшего следователи считают теракт, организованный с целью запугать беженцев из Мариуполя, которые были размещены в медцентре.