Володин заявил об усталости в мире от двойных стандартов США

Фото: Пресс-служба Госдумы

В мире устали от политики двойных стандартов США и навязывания ими неравноправных условий. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник, 6 сентября.

Он уточнил, что Белый дом старательно навязывает остальному миру неравноправные и невыгодные условия сотрудничества в сферах, включающих экономику, передовые технологии, а также безопасность, передает РИА Новости.

Бывший глава Пентагона Уильям Перри считает, что нынешний кризис дипломатических отношений между Россией и США уходит корнями в конец XX века. По его словам, в 1990-е годы Вашингтон пытался наладить контакты с Москвой, однако делал это исходя из позиции победителя в холодной войне.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров потребовал от ЕС прояснить ситуацию с выступлением главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, в ходе которого прозвучало выражение «фашистская Россия».

В случае подтверждения того, «что было сообщено во всех мировых СМИ», у Москвы возникнут вопросы о том, как вести дела «с этими людьми», уточнил министр. Он также напомнил, что именно Боррель назначает представителей ЕС за рубежом, в том числе в России.