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Встреча в честь 100-летия композитора-фронтовика Молчанова пройдет в Музее Победы

Георгий Соланович
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Встреча в честь 100-летия композитора-фронтовика Молчанова пройдет в Музее Победы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Творческая встреча в рамках цикла программ «Моим оружием было искусство», посвященная 100-летию со дня рождения композитора-фронтовика Кирилла Молчанова, состоится в Музее Победы 7 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения во вторник, 6 сентября.

— Произведения Кирилла Молчанова знакомы не только профессионалам. Его песни из кинофильма «Дело было в Пенькове», «Доживем до понедельника», а также десятки других песен пела вся страна, они и сейчас любимы многими. Его музыка также звучит в таких знаковых военных фильмах, как «А зори здесь тихие», «На семи ветрах» и других, — говорится в сообщении.

Мероприятие, как уточняется, начнется в 17:00 в «Южном кубе». Посетителям расскажут о боевом и творческом пути Молчанова, вкладе композитора в развитие российского музыкального искусства и самых знаковых произведениях фронтовика.

5 сентября в Музее Победы открылась выставка о блокаде Ленинграда. В экспозиции представлено 40 раритетных экспонатов из фондов музея: фотографии, документы, печатные издания, выходившие в блокадном городе.

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