Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Спасатели эвакуировали со склона тела девяти погибших на Ключевском вулкане

Полина Долганова
Происшествия
Спасатели эвакуировали со склона тела девяти погибших на Ключевском вулкане
Фото: Pixabay

Спасательная операция по эвакуации тел девяти туристов, погибших на Ключевском вулкане, подошла к концу. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили власти Камчатского края.

Спасательный борт вылетел к вулкану утром 7 сентября. Пилоты оказались на высоте 4158 метров, забрали тела погибших и спустили их в поселок Ключи. Позже пилоты вернулись на высоту и забрали группу спасателей.

Ожидается, что погибших доставят в Петропавловск-Камчатский, где будет проведена судебно-медицинская экспертиза, подытожили на сайте правительства.

6 сентября в пресс-службе Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае сообщили, что выжившие на вулкане Ключевская сопка туристы были эвакуированы вертолетом с места происшествия.

Вертолет МЧС России с помощью спасателей забрал троих пострадавших туристов, которых доставил в ближайший населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района. Далее туристов направят в Петропавловск. Планируется, что туда их доставят бортом территориального центра медицины катастроф.

До этого сообщалось о гибели пяти из 12 членов туристического отряда на вулкане Ключевская сопка на Камчатке. Группа начала восхождение на вулкан 2 сентября с высоты 3,3 тысячи метров.

Позже стало известно, что число туристов, которые погибли на Камчатке, возросло до девяти человек. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

Вулканы полуостров Камчатка Спасатели
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Все мнения
О проекте