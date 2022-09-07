Спасатели эвакуировали со склона тела девяти погибших на Ключевском вулкане

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Спасательная операция по эвакуации тел девяти туристов, погибших на Ключевском вулкане, подошла к концу. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили власти Камчатского края.

Спасательный борт вылетел к вулкану утром 7 сентября. Пилоты оказались на высоте 4158 метров, забрали тела погибших и спустили их в поселок Ключи. Позже пилоты вернулись на высоту и забрали группу спасателей.

Ожидается, что погибших доставят в Петропавловск-Камчатский, где будет проведена судебно-медицинская экспертиза, подытожили на сайте правительства.

6 сентября в пресс-службе Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае сообщили, что выжившие на вулкане Ключевская сопка туристы были эвакуированы вертолетом с места происшествия.

Вертолет МЧС России с помощью спасателей забрал троих пострадавших туристов, которых доставил в ближайший населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района. Далее туристов направят в Петропавловск. Планируется, что туда их доставят бортом территориального центра медицины катастроф.

До этого сообщалось о гибели пяти из 12 членов туристического отряда на вулкане Ключевская сопка на Камчатке. Группа начала восхождение на вулкан 2 сентября с высоты 3,3 тысячи метров.

Позже стало известно, что число туристов, которые погибли на Камчатке, возросло до девяти человек. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».