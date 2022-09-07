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Миколог назвал самые полезные грибы

Ирина Игнатенко
Общество
Миколог назвал самые полезные грибы
Фото: shutterstock

Кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ, научный сотрудник Полистовского заповедника Владимир Гмошинский назвал самые полезные грибы.

По словам эксперта, это опята. Осенние опята содержат множество полезных минеральных веществ: цинк, магний, натрий, калий и железо, медь, фосфор и кальций, а также витамины В2, С, Е, РР. Настойками из осенних опят лечат воспаления, сводят бородавки, снижают сахар и вредный холестерин в крови.

Зимние опята также принесут пользу организму. Эссенции и вытяжки из зимних опят поддерживают и укрепляют иммунитет, способствуют снижению уровня холестерина в крови и регенерации печени, используются в косметологии для омоложения и питания кожи.

При этом эксперт добавил, что зимние опята содержат небольшое количество токсинов. Поэтому грибы нужно отварить на протяжении 20 минут перед дальнейшей готовкой, передает издание «Вести Подмосковья».

До этого врач — диетолог-эндокринолог Антон Поляков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, в каком виде полезнее употреблять лисички. По словам специалиста, грибы можно включать в рацион в разном виде: жареном, вареном, тушеном, сушеном и соленом.

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