Вучич предрек полярную зиму в Европе в 2023 году

Фото: МИД РФ

Если страны Запада считают, что легко могут победить Россию военным путем, то ЕС ждет «полярная» зима. Об этом в среду, 7 сентября, заявил президент Сербии Александр Вучич.

— Если правда думаете, что сможете легко победить Россию военным путем, нам остается хорошо подготовиться к холодной и к полярной зиме, — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что грядущая зима будет холодной для всех стран. Однако Запад все еще не хочет идти на компромисс с Россией, передает слова Вучича РИА Новости.

До этого Вучич заявил, что местные власти на данный момент занимаются поиском альтернативы российским энергоносителям. По словам главы государства, Сербия планирует начать импорт нефти из Азербайджана в 2023 году, а также закупать примерно 2 миллиона тонн угля в Китае и Индонезии.

В августе чешский министр юстиции Павел Блажек высказал мнение, что повышение цен на энергию может привести к революции в ЕС. Он отметил, что таких ситуаций в Чехии не было с 1989 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США обрекают ЕС на «голод, холод и изоляцию». Он отметил, что из-за аномальной жары урожай в Европе в этом году будет на 20 процентов меньше, чем в предыдущем.