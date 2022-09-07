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Открытый урок о летчице времен ВОВ прошел в Музее Победы

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Открытый урок о летчице времен ВОВ прошел в Музее Победы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Открытый урок, посвященный советской летчице, Герою СССР Татьяне Макаровой, прошел в Музее Победы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в среду, 7 сентября.

— Уроженка Москвы, гвардии лейтенант Татьяна Петровна Макарова, была командиром звена 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка — знаменитого женского авиационного подразделения, известного под названием «ночные ведьмы». Всего легендарная летчица совершила более 600 боевых ночных вылетов, — говорится в сообщении.

Мероприятие, организованное в рамках работы школьной выставки «Надежный тыл», посетили более 50 учащихся кадетских классов московской школы № 902 «Диалог». Детям и подросткам рассказали о боевом пути и подвигах Макаровой, а также предоставили возможность пройти квест по полученным знаниям. Открытые уроки в рамках программы «Школьный Музей Победы» продолжатся до 15 сентября.

5 сентября в Музее Победы открылась выставка о блокаде Ленинграда. В экспозиции представлено 40 раритетных экспонатов из фондов музея: фотографии, документы, печатные издания, выходившие в блокадном городе.

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