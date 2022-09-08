«Много солнца»: синоптик Вильфанд сообщил о скором улучшении погоды в Москве

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Погода в столице изменится с пятницы, 9 сентября. Температура воздуха днем повысится до плюс 16 градусов, будет светить солнце, осадков почти не прогнозируется. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Начиная с пятницы, погода будет повеселее — преимущественно без осадков, солнышко будет показываться, много солнца. Дневные температуры прогнозируются в диапазоне плюс 14-16 градусов, по области — даже до 17 градусов тепла. Ветер будет уже слабее и не северный, а восточный и юго-восточный. До бабьего лета еще не дотягиваем, но жить станет повеселее, — рассказал он.

Синоптик добавил, что такая погода сохранится в субботу, воскресенье и понедельник.

Также Вильфанд сообщил, что в четверг, 8 сентября, погода в Москве будет еще «скучной» и холодной: облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, а максимальная температура — 10-12 градусов тепла, сообщает ТАСС.

Синоптик Татьяна Позднякова пообещала подобие бабьего лета в Москве в середине сентября. Она уточнила, что температура воздуха в эти дни прогреется вплоть до 18 градусов.