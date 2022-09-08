В Минфине назвали валюты, которые заменят в России доллар и евро

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Дирхам ОАЭ, китайский юань и некоторые другие валюты дружественных стран заменят доллар и евро в России. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

— Валюта, на которую в первую очередь сейчас все смотрят, — это юань, потому что там и рынок большой, и курс стабильный по отношению к курсу доллара. Но юань — не единственная валюта, которая рассматривается. Также рассматриваются и дирхам Объединенных Арабских Эмиратов, и ряд других валют более мелких рынков, — рассказал он.

Специалист отметил, что подходящие для российского банковского сектора валюты должны обладать курсовой устойчивостью и ликвидностью, также их страна-эмитент не должна вводить заградительный валютный контроль.

Моисеев отметил, что с февраля объем торгов на Мосбирже валютной парой рубль-юань увеличился в 50 раз. А дирхам ОАЭ привлекателен стабильностью из-за привязки курса к доллару, пояснил он.

Эксперт заявил, что доллар больше не нужен России.

— Я поддерживаю тех экспертов, которые считают, что нет необходимости копить активы в этой валюте. Собственно, это и невозможно, — отметил он в беседе с РБК.

Частный инвестор Федор Сидоров рассказал, как будет меняться курс евро по отношению к доллару в ближайшее время. По его прогнозам, евро будет постепенно дешеветь к доллару — это тренд на долгую перспективу.