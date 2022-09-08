Глава «Автоваза» заявил об отсутствии российских аналогов для трети компонентов Lada

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Около трети деталей для сборки автомобилей марки Lada на данный момент не имеют отечественных аналогов. Об этом накануне заявил глава «Автоваза» Максим Соколов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

— Около полутора тысяч компонентов из в среднем 4,5 тысячи компонентов, из которых состоит автомобиль, являются пока еще не импортозамещенными, — сказал он в интервью для РБК.

До этого российский президент Владимир Путин поручил принять меры для обеспечения технологической независимости России от используемого в настоящее время иностранного программного обеспечения. Согласно тексту документа, глава государства приказал проработать условия использования иностранных продуктов в стране.

Депутат Московской городской думы Степан Орлов заявил, что разработка и внедрение новых технологий является необходимой мерой для более успешного продуктивного импортозамещения. Он также добавил, что развитие кластеров в различных регионах России позволит специалистам легче найти работу в своей сфере.